FMI libera US$ 2 bilhões para Argentina após primeira revisão de acordo estendido

O Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu na quinta-feira, 31, a primeira revisão do acordo de 48 meses com a Argentina no âmbito da Facilidade de Financiamento Ampliado (EFF, na sigla em inglês), liberando um desembolso imediato de aproximadamente US$ 2 bilhões. Segundo comunicado do Fundo, "a forte implementação de políticas apoiou uma transição suave para um regime cambial mais flexível", com queda da inflação e continuidade do crescimento econômico.

Apesar de o país ter falhado na meta de meados de junho para acúmulo de reservas internacionais líquidas, o FMI avaliou que "outras metas de desempenho e indicadores foram cumpridos", e que medidas corretivas já estão em curso.

A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, afirmou que "a flexibilidade cambial deve ser preservada" na Argentina e pediu "reformas bem sequenciadas" em áreas como mercado de trabalho, investimento estrangeiro direto e abertura comercial.