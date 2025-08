Haddad diz estar aberto a parcerias com governadores para mitigar impactos do tarifaço dos EUA

Ele disse que a ideia é "somar forças com o governo federal, sem ideologias, sem tentar tirar vantagem política". "O foco é no empresário, no trabalhador, foco no interesse nacional. Nós estamos completamente disponíveis", completou.

Possível pronunciamento de Lula

Por fim, sobre o possível novo pronunciamento em rede nacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para rebater o tarifaço, Haddad disse ter encaminhado sugestões solicitadas.

Indagado se o mandatário deveria abordar a aproximação com o presidente Donald Trump, ele respondeu: "É com ele."