Ibovespa começa a operar nesta sexta-feira, após dificuldade técnica da B3 pela manhã

O Índice Bovespa começou a operar por volta das 13h24 nesta sexta-feira, 1º de agosto, após passar por dificuldade técnica pela manhã. Por volta das 13h39, operava em alta de 0,05%, aos 133.136,97 pontos, contrariando a queda de 0,12% do índice futuro.

No período da manhã, a B3 informou que, por dificuldades técnicas, as estatísticas de todos os índices B3 não estavam sendo divulgadas no Market Data. Na ocasião, mesas de operações também relatavam estar sem cotações.