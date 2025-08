Lula cobra ministro publicamente por atraso no desenho definitivo do MCMV classe média

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cobrou nesta sexta-feira, 1º de agosto, explicações da Caixa Econômica Federal e do ministro das Cidades, Jader Filho, sobre a demora na apresentação de proposta do desenho definitivo da faixa classe média do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Segundo Lula, o governo havia definido, em reunião realizada em junho, prazo de 30 dias para conclusão do plano, o que ainda não foi cumprido.

"A Caixa Econômica sabe que me deve uma explicação. O ministro das Cidades me deve uma explicação. Queremos apresentar o maior programa habitacional da história. Não só casa para os pobres, mas casa para a classe média", disse Lula durante cerimônia de entrega de moradias.

O programa é uma das apostas de Lula para as eleições de 2026.