Lula comemora menor taxa de desemprego da história: 'Não sabem como estou feliz'

A taxa de desemprego caiu 1,2 ponto porcentual em relação ao trimestre anterior, quando estava em 7%, e também foi inferior à registrada no mesmo período de 2024, que era de 6,9%.

Para Lula, o emprego é essencial não apenas pela renda, mas por permitir que as pessoas exerçam seus direitos e desejos. "Quando uma pessoa trabalha, que recebe o seu salário e que pode cumprir com os seus desejos, com o bar, com a padaria, com o seu filho... não tem nada que dê mais dignidade ao ser humano", afirmou.

As declarações foram feitas durante cerimônia de entrega de 1.876 unidades habitacionais distribuídas entre cinco Estados.