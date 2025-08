Mercado amplia expectativa de corte pelo Fed em setembro e vê chance de redução maior no ano

A chance de redução acumulada de 50 pb chegou a manter alta temporariamente depois da divulgação dos PMIs industriais e sentimento do consumidor, mas caiu abruptamente para 38,4% no horário citado, ante 41,9% após o payroll e 43,2% logo após os PMIs.

A chance de um único corte de juros de 25 pb no ano caiu de 32,4% depois do payroll para 9,4% após a divulgação de todos os dados. A probabilidade de manutenção das taxas no nível atual foi praticamente zerada, com queda de 8,1% a 0,8%.