'O trabalho continua', diz comissário da UE sobre acordo comercial com os EUA

O comissário de Comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, afirmou que "o trabalho continua" para o acordo comercial do bloco com os Estados Unidos, em publicação no X, nesta sexta-feira, 1º. De acordo com ele, a alíquota tarifária de 15% para os produtos europeus "reflete os primeiros resultados do acordo UE-EUA". "O acordo reforça a estabilidade das empresas, bem como a confiança na economia transatlântica. Os exportadores da UE agora se beneficiam de uma posição mais competitiva. O trabalho continua", escreveu o comissário.