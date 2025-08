PMI industrial do Brasil cai a 48,2 em julho e tem 3ª contração consecutiva, mostra S&P

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil recuou de 48,3 pontos em junho para 48,2 em julho, informou nesta sexta-feira, 1º de agosto, a S&P Global. Foi a terceira leitura consecutiva do indicador abaixo dos 50 pontos, o que indica contração da atividade.

Segundo a S&P, houve recuo "sólido" no volume de novos pedidos, dada a retração da demanda em meio ao menor interesse de pedidos por parte de clientes da América do Sul, Reino Unidos e Estados Unidos.

"As condições operacionais já desafiadoras no setor industrial do Brasil foram exacerbadas pelo anúncio de uma tarifa de 50% sobre as exportações para os EUA. As empresas identificaram esse obstáculo como prejudicial ao desempenho das exportações e um entrave significativo às expectativas de negócio", escreveu em nota a diretora associada de Economia da S&P, Pollyana de Lima.