Produção de petróleo e gás natural em junho bate recorde e atinge 4,9 mi de boed, diz ANP

No mês, os campos marítimos produziram 97,6% do petróleo e 85,3% do gás natural. Os campos operados pela Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, foram responsáveis por 89,35% do total produzido. A produção teve origem em 6.555 poços, sendo 536 marítimos e 6.019 terrestres.

No mês de junho, o campo de Tupi, no pré-sal da bacia de Santos, foi o maior produtor, registrando 794,60 bbl/d de petróleo e 40,19 milhões de m3/d de gás natural. Já a instalação com a maior produção foi o FPSO Guanabara, na jazida compartilhada de Mero, com 183.787 bpd de petróleo e 12,08 milhões de m3/d de gás natural.