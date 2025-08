'Trump acha que pode governar o mundo, mas não tem suco de laranja do Brasil', diz Paul Krugman

Já na política, Krugman observa que a taxação de Trump ao Brasil está tendo "efeitos contrários", com a melhora da aprovação do governo petista no País. "Em um eco do que aconteceu no Canadá, onde a pressão de Trump claramente salvou o governo Liberal de perdas eleitorais massivas, as ameaças contra o Brasil fizeram maravilhas pela popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente", diz.

E discorda do critério que aponta os EUA como o segundo parceiro comercial mais importante do Brasil. Quando considerados todos os países europeus somados, a China segue na liderança isolada, respondendo por 28% das exportações do Brasil, mas a União Europeia (UE) sobe para a segunda posição, com uma fatia de 13,2%, enquanto que os EUA cairiam para a terceira, com 12,1%, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Trump e seus assessores realmente acham que podem usar tarifas para intimidar uma nação de mais de 200 milhões de pessoas a abandonar seus esforços para defender a democracia, quando ela vende 88% de suas exportações para países que não são os Estados Unidos?", afirma Krugman. "Na verdade, ele (Trump) está, sem querer, dando ao mundo uma lição sobre os limites do poder dos EUA", conclui.