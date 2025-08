Trump pede que Powell siga Kugler e também renuncie do Fed

'Estou feliz'

Trump também disse estar "feliz" com a renúncia da diretora do Federal Reserve (Fed) Adriana Kugler. "Estou feliz de ter um espaço aberto, agora, no Fed, com a saída de Kugler", afirmou o republicano à imprensa na Casa Branca.

Com a saída da diretora do banco central americano, Trump agora pode indicar um nome para ocupar o posto que ficará vago na instituição, com a possibilidade de intensificar sua pressão por um corte nas taxas de juros do país.

"Acredito que Kugler tenha discordado do 'Atrasado Demais' sobre a taxa de juros. Vocês sabem que é o 'Atrasado Demais', certo?", afirmou Trump sobre o presidente do Fed, Jerome Powell, na quinta vez no dia em que o apelido criado pelo republicano é usado contra o chefe da autoridade monetária dos EUA.