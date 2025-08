Trump renova suspeita de que payroll divulgado hoje foi manipulado para prejudicá-lo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou suspeitas sobre os números divulgados nesta sexta-feira, 1º de agosto, no relatório de empregos do país, o payroll. Em nova publicação na Truth Social, o republicano afirmou que os dados informados nesta sexta "foram MANIPULADOS para fazer os republicanos, e EU, parecerem mal". Na mesma postagem, o americano voltou a criticar também o chefe do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell.

Segundo Trump, a suposta "manipulação" nos dados do payroll foram iguais às de "quando houve três dias ótimos por volta da eleição presidencial de 2024 e, depois, esses números foram 'retirados' em 15 de novembro de 2024, logo após a eleição, quando os dados de empregos foram drasticamente revisados PARA BAIXO, com uma correção de mais de 818 mil empregos, UMA FRAUDE TOTAL".

O presidente dos EUA ainda chamou Powell, pela quarta vez no dia, de "atrasado demais". "Powell não é melhor! Mas a boa notícia é que nosso país está indo MUITO BEM!", escreveu.