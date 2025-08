Demissão de chefe de estatísticas do trabalho pode criar crise de credibilidade de dados nos EUA

A associação pediu que o Congresso investigue as circunstâncias da demissão e tome medidas para reforçar a independência das agências estatísticas.

Um dos grupos mais contundentes foi o Friends of the BLS, que reúne ex-comissários do BLS de governos democratas e republicanos. Segundo ele, "a comissária não determina o número, apenas relata o que os dados mostram, e o processo é descentralizado para evitar interferência". O grupo pediu que McEntarfer seja mantida no cargo e criticou duramente a tentativa de politizar a produção dos dados.

William Beach, que foi comissário do BLS entre 2019 e 2023 e nomeado por Trump, também condenou a decisão. "A demissão sem fundamento de McEntarfer estabelece um precedente perigoso e mina a missão estatística do BLS", escreveu.

Além da reação institucional, o episódio lança luz sobre a trajetória de McEntarfer. Doutora em economia pelo Virginia Tech, ela acumula passagens pelo CEA e pelo Departamento do Tesouro. Nomeada por Biden, foi confirmada no Senado por ampla maioria (86 a 8) em janeiro de 2024, com votos favoráveis de republicanos como JD Vance, hoje vice-presidente, e Marco Rubio, atual secretário de Estado.

Ex-colegas relataram que McEntarfer sempre manteve uma postura técnica. "Ela nunca se envolveu com política no trabalho", disse Heather Boushey, pesquisadora da Universidade Harvard que atuou com McEntarfer no CEA.

Já a Casa Branca, em postagem, endossou a demissão, alegando que McEntarfer teria um "histórico extenso de imprecisões e incompetência" que, segundo o governo, "comprometeu completamente a confiança pública" no BLS. Wiliam Wiatrowski, vice-comissário desde 2015, será o responsável, interinamente, pelo comando do Escritório de Estatísticas de Trabalho.