Fed/Williams não prevê corte de juros em setembro, mas irá à reunião do FOMC de 'mente aberta'

Williams também endossou a autonomia do Fed, afastando qualquer influência externa, em meio à pressão do presidente Donald Trump por cortes de juros. "O resto do mundo está fechado para fora da sala. Sempre foi assim. Continuará assim." Para ele, o foco dos formuladores de política monetária permanece em "emprego máximo e estabilidade de preços", objetivos que guiam suas decisões mesmo diante de "um ambiente de alta incerteza".

*Com informações da Dow Jones Newswires