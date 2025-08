ONS, CCEE e EPE preveem que produção de energia em mini e micro usinas cresça 29% em 2025

A despeito dos ajustes nas projeções, ONS, CCEE e EPE não alteraram as premissas que balizam as estimativas sobre MMGD. As instituições seguem destacando a sobreoferta de módulos fotovoltaicos em todos os segmentos da cadeira de valor e citam, entre os fatores positivos para a expansão, a redução do preço dos equipamentos observada em 2024, o ainda baixo porcentual de adotantes de geração distribuída no País, a expansão de veículos elétricos, o aumento de sistemas sem conexão com a rede de distribuição (grid zero), além dos benefícios fiscais. Lembram ainda das políticas de incentivo ao segmento por meio do Minha Casa Minha Vida (MCMV) e do Programa de Energia Renovável Social (PERS).

Por outro lado, citam como fatores negativos para um crescimento ainda mais intenso como o aumento do Imposto de Importação de módulos fotovoltaicos, a volatilidade do dólar, a saturação do mercado de alto consumo, e o aumento das taxas de juros, uma vez que 50% dos sistemas são financiados. Consideram, ainda, questões técnicas setoriais como a inversão de fluxo em algumas regiões, alegada pelas distribuidoras para negar acesso a novos sistemas, mudanças na cobrança de tarifa fio após a Lei nº 14.300, e incertezas pós-2028.