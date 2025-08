Primeira loja da H&M no País abrirá portas no dia 23

A varejista de moda H&M, da Suécia, anunciou nesta semana as datas de inauguração de suas duas primeiras lojas no Brasil. A marca de fast fashion dará início à operação brasileira com a unidade localizada no shopping Iguatemi, nos Jardins, em São Paulo, em 23 de agosto.

Para o mesmo dia, está previsto o lançamento do e-commerce nacional da marca. A segunda loja, no shopping Anália Franco, zona leste da capital paulista, será inaugurada no dia 4 de setembro.

A loja do Iguatemi terá cerca de mil metros quadrados e contará com moda feminina, acessórios e underwear, enquanto a unidade do Anália Franco terá quase 2 mil metros quadrados e trará itens de moda feminina, masculina e infantil.