PT rejeita emenda pelo fim do arcabouço fiscal no 17º Encontro Nacional

O PT rejeitou uma emenda apresentada ao documento do seu 17º Encontro Nacional, que propunha o fim do novo arcabouço fiscal. Esse texto vai orientar a gestão do novo presidente da sigla, Edinho Silva.

A emenda afirmava que o arcabouço, aprovado no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seria uma "herança política do teto de gastos". Segundo o trecho, a regra seria uma "camisa de força" para os direitos sociais.

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu foi um dos responsáveis por defender que a emenda fosse rejeitada. Ele afirmou que o Banco Central e o mercado financeiro usariam os déficits primários como "pretexto" para manter os juros altos. A meta de déficit zero do arcabouço, portanto, serviria para reduzir a taxa.