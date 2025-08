Vendas de carros 1.0 crescem 13% em julho; MDIC relaciona alta a programa do governo

As vendas de carros com motor 1.0 no mercado brasileiro cresceram 13% em julho na comparação com junho e 11,35% frente a julho do ano passado. Obtidos pela Broadcast, os dados foram apresentados hoje ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Na avaliação do MDIC, a alta está relacionada ao programa Carro Sustentável.

O acompanhamento das vendas é feito pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A alta do último mês foi apresentada pelo presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, ao vice-presidente e titular do MDIC, Geraldo Alckmin, durante visita a concessionárias em Brasília.

O crescimento ocorre menos de um mês após o lançamento do programa Carro Sustentável, que prevê redução das alíquotas do IPI para veículos leves, com foco em modelos compactos, movidos a energia limpa e fabricados no Brasil. A isenção total do imposto vale para veículos com alta eficiência energética e que cumpram critérios de reciclabilidade e segurança.