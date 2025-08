Gigantes chinesas de tecnologia prometem encerrar 'guerra de preços' na entrega de alimentos

As gigantes chinesas de tecnologia Alibaba Group, Meituan e JD.com anunciaram compromissos para reduzir a "concorrência desordenada" e encerrar a guerra de preços no setor de entrega de alimentos, que vem pressionando margens de lucro e gerando alertas de reguladores.

Nos últimos meses, as três companhias vinham oferecendo descontos agressivos para atrair usuários, especialmente após a entrada da JD.com nesse mercado no início do ano.

Na sexta-feira, 1º de agosto, a Meituan declarou que não obrigará comerciantes a conceder descontos aos consumidores, enquanto a JD.com prometeu evitar ofertas excessivas, como vouchers que permitem obter itens gratuitamente.