Lula: Brasil tem tamanho, postura e interesses para negociar com os EUA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o Brasil quer negociar em igualdade de condições com os Estados Unidos porque tem "tamanho, postura e interesses" para isso. Ele classificou como "inaceitável" o governo do país norte-americano usar justificativa política - a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro - como um dos motivos para tarifar os produtos brasileiros.

"O Brasil hoje não é tão dependente quanto já foi dos Estados Unidos. O Brasil tem uma relação comercial muito ampla, no mundo inteiro. A gente está muito mais tranquilo do ponto de vista econômico, mas obviamente não vou deixar de compreender a importância de relação diplomática com os Estados Unidos", disse Lula, durante discurso no 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores, em Brasília. "Mas quero saber daqui para frente o que é que eu faço. E eles têm que saber que temos o que negociar. Temos tamanho, temos postura, temos interesses econômicos e políticos para negociar", afirmou.

E acrescentou: "As propostas estão na mesa. Já foram apresentadas."