Opep+ eleva produção e conclui plano para aumentar oferta de petróleo um ano antes do previsto

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) concordou neste domingo em aumentar a produção de petróleo em 547 mil barris por dia (bpd) em setembro, completando a devolução de 2,2 milhões de bpd que retirou do mercado em 2023. A decisão do cartel confirmou as expectativas do mercado com relação ao aumento.

Os volumes adicionais virão de oito membros do grupo: Arábia Saudita, Argélia, Casaquistão, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait, Omã e Rússia.

A partir de setembro, o nível de produção exigido de cada um dos países será o seguinte: