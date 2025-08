SRI/ Gleisi Hoffmann: temos de taxar bancos, bilionários e as bets

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o governo precisa avançar no projeto que prevê a taxação de bets, bilionários e bancos, a chamada tributação "BBB", e melhorar a distribuição de renda no País.

"Temos que taxar bancos, bilionários e bets. Essa gente não pode continuar ganhando dinheiro", afirmou durante o 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT). Hoffmann também cobrou do Congresso a aprovação do projeto que permite a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e da Medida Provisória (MP) que amplia a isenção da conta de luz.

Durante a participação, ela disse acreditar numa nova vitória do partido na eleição de 2026, enalteceu o atual mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e comentou que o País apresenta crescimento econômico de 3%, enquanto acreditavam que não seria nem de 1%. "Em dois anos e meio do seu governo, fizemos mais do que nos 13 anos anteriores. Conseguimos reconstruir e solidificar projetos", afirmou.