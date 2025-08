Alckmin: País está de olho para a abertura de novos mercados, União Europeia é destaque

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo brasileiro está avaliando novos mercados para escoamento dos produtos exportados para os Estados Unidos, em face da sobretaxa confirmada por aquele país na semana passada.

Alckmin e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniram com representantes do agronegócio brasileiro nesta tarde, na sede do MDIC. Ele explicou que a mesa diminuiu de tamanho, porque alguns setores, como o do suco de laranja, já foram excluídos da sobretaxa.

Além da redução da alíquota e/ou da ampliação da lista de isenção, Alckmin disse ter conversado com os setores sobre a possibilidade de abertura de novos mercados. "A Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) vai se concentrar também neste mercado", disse o vice-presidente, ao lado do ministro da Agricultura. "Nós temos uma possibilidade muito boa com União Europeia e Reino Unido, porque lá atrás houve bloqueio por questão sanitária, que pode ser superada", completou.