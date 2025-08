Bolsas da Europa se recuperam parcialmente de tombo com tarifas, mas índice suíço cai

O índice suíço SMI, no entanto, recuava 0,50%, ao retornar de um fim de semana estendido. A tarifa de 39% que os EUA impuseram à Suíça é bem maior do que a alíquota de 15% estipulada à União Europeia, ao Japão e à Coreia do Sul.

Por outro lado, bancos britânicos avançam em Londres após a Suprema Corte do Reino Unido tomar decisão sobre financiamento de veículos que favorece o setor. No horário acima, o Lloyds saltava 7,3% e o grupo bancário Close Brothers disparava 20%.

No fim da semana passada, decreto de Trump que estabelece tarifas "recíprocas" de 10% a 41% a 69 parceiros comerciais dos EUA e dados fracos do mercado de trabalho americano, que reavivaram preocupações sobre a saúde da maior economia do mundo, derrubaram os mercados acionários da Europa e de Nova York.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,46%, a de Paris avançava 1,03% e a de Frankfurt ganhava 1,39%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas altas de 1,84%, 1,32% e 1,01%.

