Cide sobre remessas ao exterior e Difal do ICMS abrem pauta da semana no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) dá início à pauta do segundo semestre na próxima quarta-feira, 6, com a previsão de retomar o julgamento sobre a inclusão de empresas do mesmo grupo econômico na fase de cobrança de sentenças trabalhistas. Também está na pauta a discussão sobre a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre o envio de recursos ao exterior, que tem um impacto estimado em R$ 19,6 bilhões para os cofres públicos.

No plenário virtual, os ministros decidem, com repercussão geral, em qual momento os Estados podem começar a cobrar o diferencial de alíquota (Difal) do ICMS. A definição da data de início da cobrança tem implicação bilionária para Estados e empresas de e-commerce.

Na terça, 5, será realizada uma reunião no gabinete do ministro Flávio Dino com bancos públicos para discutir o rastreamento das "emendas pix". A audiência será entre o corpo técnico, sem participação do ministro, e fechada à imprensa.