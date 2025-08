Haddad: Brasil continuará política multilateral e de abertura de mercados

Segundo o ministro, sem ter mais dívida externa e com "uma das maiores" reservas cambiais do mundo, o País tem condição e tamanho para navegar no mundo turbulento com a serenidade necessária. Ele aproveitou o momento para elogiar a diplomacia, salientando que o Itamaraty tem uma história de sucesso muito respeitada no mundo. "O presidente Lula abre todo dia as portas no sentido de tornar o Brasil um País que é bem recebido no mundo inteiro: seus cidadãos, seus produtos, suas mercadorias. O Brasil é respeitado no mundo inteiro e vai continuar sendo assim enquanto nós estivermos sendo dirigidos por uma pessoa com a mente aberta, como é o caso do nosso presidente", defendeu.