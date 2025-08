Haddad: não é novidade falar em moeda local em comércio bilateral; quem cuida do dólar são EUA

De acordo com Haddad, a moeda americana teve muita força como reserva de valor e como meio de pagamento, e pode continuar tendo, mas que este é um assunto doméstico dos Estados Unidos, pois depende do quanto as finanças do país estiverem bem e de quão seguras as pessoas estão de deter as suas reservas em dólar. "Isso está mudando por razões que transcendem a vontade do Brasil, é uma realidade global hoje, toda hora tem notícias sobre um país ter diminuído as suas reservas em dólar para comprar mais ouro, para comprar mais euro, para comprar iene Essa mudança do portfólio dos fundos soberanos, dos fundos de previdência, isso é um movimento normal que está acontecendo."