Ibovespa sobe 0,4% e se reaproxima dos 133 mil pontos, com DI e câmbio

Dessa forma, ele destaca o efeito do câmbio e da curva do DI para o Ibovespa neste começo de semana, com os ativos brasileiros sendo beneficiados, também, pela leitura moderada sobre a geração de vagas de trabalho pelo Caged, nesta tarde, referente ao mês de junho.

"Mercado doméstico acompanhou hoje o exterior, com a aposta em corte de juros nos Estados Unidos que reverberou para o câmbio, com as ações em alta e dólar em baixa", resume Ian Lopes, economista da Valor Investimentos. Em Nova York, os ganhos dos principais índices acionários ficaram entre 1,34% (Dow Jones) e 1,95% (Nasdaq) no fechamento da sessão.

Na B3, o desempenho do Ibovespa não foi melhor nesta segunda-feira porque Petrobras acompanhou a queda na casa de 1% para o petróleo em Londres e Nova York, com decisão da Opep+ de aumentar, ainda mais, a produção da commodity. Investidores também avaliaram falas do presidente dos EUA, Donald Trump, de que elevará tarifa cobrada à Índia por conta da compra de óleo russo. Assim, a ON da estatal cedeu 0,34% e a PN, 0,16%.

Vale ON, a ação da maior peso no índice, subiu 0,80% nesta segunda-feira e, entre os grandes bancos, o avanço chegou a 2,02% em Banco do Brasil ON, após o tombo registrado na última sexta-feira pelo papel, e a 2,05%, em Santander Unit. Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, RD Saúde (+8,54%), Hapvida (+3,95%) e Vivara (+3,54%). No lado oposto, BRF (-3,40%), Pão de Açúcar (-2,87%) e Yduqs (-2,54%).