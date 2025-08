Mercado Livre tem lucro operacional recorde de US$ 825 mi no 2º trimestre

O Mercado Livre atingiu no segundo trimestre deste ano um lucro operacional recorde em sua história, de US$ 825 milhões - o maior valor já obtido em um único trimestre pela companhia, alta de 14% frente igual período em 2024. O lucro líquido foi de US$ 523 milhões (-1,5%), com margem de 7,7%. A receita líquida somou US$ 6,8 bilhões (+34%).

Para o diretor de Relações com Investidores da empresa, Richard Cathcart, o foco na métrica operacional reflete o lucro gerado pela operação, sem a volatilidade cambial natural de atuar em toda a América Latina. O desempenho foi impulsionado por ganhos em e-commerce, fintech e publicidade digital.

O número de itens vendidos cresceu 31%, para 550 milhões, com destaque para o Brasil, onde a empresa reduziu o valor mínimo do frete grátis de R$ 79 para R$ 19 em junho deste ano. "No mês em que implementamos a mudança, o crescimento de itens vendidos no Brasil acelerou para 34%, mostrando que 'frete grátis' segue sendo um grande motor de conversão e retenção no nosso marketplace", disse Cathcart.