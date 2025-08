No Reino Unido, decisão judicial sobre financiamento de carros favorece bancos britânicos

As ações de bancos do Reino Unido expostos a uma investigação sobre comissões ligadas a financiamentos para automóveis operam em forte alta nesta segunda-feira (4) após a Suprema Corte do país anular uma decisão histórica, em uma vitória para o setor de crédito.

Em julgamento anunciado na sexta-feira, dia 1º, a Suprema Corte britânica avaliou que comissões de bancos para concessionárias de carros não constituem suborno e que as concessionárias não violam o chamado dever fiduciário ao não repassar informações completas sobre comissões aos clientes.

A decisão anula julgamento anterior do Tribunal de Apelação britânico, de outubro do ano passado, e acata recursos em dois de três casos contra o Close Brothers e o MotoNovo, instituições financeiras que atuam no ramo de financiamento de carros.