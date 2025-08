Sessão de quarta-feira do TCU apresenta ampla auditoria sobre malha rodoviária federal

Veja os principais itens previstos na pauta:

*Auditoria na política pública de manutenção da malha rodoviária federal;

*Auditoria com o objetivo de avaliar a conformidade de contratação direta de empresa para implantação do novo Portal de Compras da Petrobras por meio da aquisição de subscrição de licenças e serviços relativos à solução SAP Ariba;

*Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a situação econômico-financeira da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep);

*Solicitação do Congresso Nacional para a realização de fiscalização no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e no Banco da Amazônia com foco na aplicação do Plano Safra, dos Recursos dos Fundos Constitucionais e de Crédito Rural com isenção fiscal;

*Auditoria com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na celebração de dois contratos de transição de arrendamentos portuários;