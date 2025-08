Suíça tenta evitar tarifa dos EUA e diz estar pronta para apresentar 'oferta mais atraente'

Segundo o Conselho Federal, órgão executivo do governo suíço, desde janeiro de 2024, mais de 99% dos produtos industriais dos EUA entram no mercado suíço sem tarifas, e "a Suíça não aplica subsídios industriais que possam distorcer a concorrência".

O Conselho Federal afirmou ainda que mantém "contato estreito" com os setores afetados da economia suíça e com autoridades dos EUA e que está "determinado a prosseguir as discussões, se necessário, além do prazo de 7 de agosto".

Refletindo as medidas comerciais americanas contra o país, as ações de empresas mais expostas recuavam nesta segunda-feira na Bolsa de Zurique, que voltou a operar nesta segunda-feira depois de um feriado. A tarifa de 39% é bem maior do que a imposta à União Europeia (UE), de 15%.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado