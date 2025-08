Trump planeja anunciar substituto de Adriana Kugler, do Fed, nesta semana

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que planeja nomear nesta semana um substituto para o cargo de diretor do Federal Reserve (Fed), após a renúncia de Adriana Kugler, com efeito de saída a partir de 8 de agosto de 2025.

A saída oferece ao republicano a oportunidade de recrutar um eventual sucessor externo para o cargo de presidente do Fed, hoje ocupado por Jerome Powell, ou pelo menos um membro do conselho que compartilhe sua preferência por cortes de juros iminentes. "Tenho algumas pessoas em mente", disse Trump a repórteres no final do domingo. "Provavelmente anunciarei isso nos próximos dias."

