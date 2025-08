Bolsas de NY fecham em baixa, com balanços, PMI, perspectivas para tarifas e Fed

Já o grupo pessimista destaca que os fortes lucros nos EUA se devem, em parte, à desvalorização do dólar; que, enquanto as empresas de tecnologia obtiveram um aumento de 26% nos lucros, o restante do mercado registrou apenas 4% de crescimento; e que os cortes de juros não são necessariamente justificados - mesmo com a deterioração das perspectivas econômicas - enquanto a inflação permanece alta e com risco de aumento ainda maior, especialmente porque algumas empresas anunciaram que repassarão parte dos custos das tarifas aos clientes, conclui a analista.

Entre os balanços, as ações do grupo farmacêutico Pfizer tiveram alta de 5,18% após a companhia elevar a sua projeção de desempenho anual. A Palantir Technologies saltou 7,85% pelo mesmo motivo. A Caterpillar subiu 0,12%, após informar ao mercado que espera que tarifas adicionais diminuam de US$ 1,3 bilhão a US$ 1,5 bilhão o seu lucro de 2025. Após o encerramento dos negócios em Wall Street, duas empresas de tecnologia que recuaram nesta sessão divulgam balanços trimestrais: AMD (-1,40%), de semicondutores, e Super Micro Computer (-1,67%), que fabrica servidores.

Nesta terça, a OpenAI lançou dois novos modelos de inteligência artificial (IA), o gpt-oss-120b e o gpt-oss-20b, que podem entregar alto desempenho a um custo mais baixo. O modelo maior, gpt-oss-120b, se aproxima do desempenho do modelo proprietário da OpenAI chamado o4-mini, mas roda de forma eficiente em uma única placa de vídeo com 80 GB de memória.