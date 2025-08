C6 Bank reestrutura controle acionário e centraliza subsidiárias na holding

O C6 Bank anunciou a simplificação de sua estrutura societária, em que a C6 CTVM Ltda. e o Banco C6 Consignado S.A., anteriormente sob controle do C6 Bank, passarão a ser controlados diretamente pela N7 Holding, que já possuía o controle do banco.

A reorganização visa aumentar a eficiência administrativa do grupo. O capital do conglomerado prudencial, que inclui C6 Consig, C6 CTVM e C6 Bank, permanece inalterado, assegurando que as métricas regulatórias, como o Índice de Basileia, não sofram impacto.

A participação dos acionistas atuais também se mantém sem alterações.