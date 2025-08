Copom: sinais vindos da demanda e da atividade são compatíveis com política monetária, diz ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou, na ata da sua mais recente reunião, que os sinais de desaceleração da demanda e atividade econômica até agora são compatíveis com a política monetária. O documento foi divulgado nesta terça-feira, dia 5.

"De modo geral, observa-se uma certa moderação de crescimento, corroborando o cenário delineado pelo comitê. Tal moderação, necessária para a abertura de hiato e a convergência da inflação à meta, se coaduna com uma política monetária contracionista", diz a ata.

Por um lado, o comitê menciona uma moderação "mais nítida" do mercado de crédito. Programas como o novo consignado privado têm mostrado menor impacto que o esperado por alguns analistas do mercado. Além disso, há uma queda nas concessões e aumento nos juros e inadimplência do crédito livre, afirma.