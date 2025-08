Cury: lucro líquido vai a R$ 236,7 milhões no 2º trimestre

Conforme já divulgado na sua prévia operacional, a Cury ampliou os lançamentos e as vendas de imóveis no segundo trimestre, o que reflete, principalmente, as condições favoráveis de atuação no Minha Casa Minha Vida (MCMV).

A Cury lançou nove empreendimentos entre abril e junho, totalizando R$ 1,960 bilhão em valor geral de vendas (VGV), 16,9% mais do que no mesmo período do ano passado. As vendas líquidas foram de R$ 2,0 bilhões, alta de 22,7%.

Com a criação da faixa 4 e a enquadramento de imóveis até R$ 500 mil dentro do programa, 92,8% das vendas da construtora já são feitas dentro do MCMV.

A Cury acrescentou que manteve o ritmo forte de atividades no começo deste semestre. Em agosto, a empresa lançou o

empreendimento Next Guarulhos, com 1,3 mil apartamentos e valor geral de vendas (VGV) de R$ 334 milhões; e o Residencial Cartola, na região de São Cristóvão, Rio de Janeiro, com 512 unidades e VGV de R$ 179 milhões.

"A Cury encerra o segundo trimestre com entusiasmo e confiança, certa de que está preparada para aproveitar as oportunidades que virão", descreveu a direção em sua apresentação de resultados.