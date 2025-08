Danone negocia compra da Lifeway Foods pela 3ª vez em menos de 1 ano

As ações da Lifeway têm se mantido próximas de US$ 25 desde a primeira tentativa de aquisição da Danone em setembro passado. Segundo a CEO da empresa, Julie Smolyansky, "o conselho da Lifeway continuará atuando no melhor interesse dos acionistas, inclusive considerando uma venda justa", disse à Barrons.

A Lifeway vive uma disputa de poder entre membros da família fundadora, que controla mais de 40% das ações. Ludmila Smolyansky, cofundadora, e seu filho Edward lideram uma votação para destituir todo o conselho - incluindo Julie, filha de Ludmila. A votação ("consent statement") terminaria na sexta-feira.

O acordo entre Danone e Lifeway impede a francesa de interferir no conselho ou na votação até 15 de setembro. A Danone afirmou que, se não houver acordo até lá, apoiará a proposta de Ludmila e Edward para trocar o conselho. Edward disse à Barrons que manterá a votação aberta por mais tempo e comemorou o possível apoio da Danone.

A Lifeway detém 95% do mercado de kefir nos EUA. As vendas quase dobraram em cinco anos, atingindo US$ 186,8 milhões em 2024. No ano passado, a empresa afirmou que as ofertas da Danone subestimavam seu valor e que o acordo de 1999 seria inválido por falta de aprovação unânime.

A Danone tem poder de vetar novas ações para Julie Smolyansky e usou esse direito nos últimos anos. Em março, processou a Lifeway por emitir US$ 6,5 milhões em ações para Julie sem seu aval. A Lifeway respondeu com uma ação contra a Danone. Ainda não está claro se o novo acordo afetará os litígios. Fonte: Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado