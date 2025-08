Deputado democrata propõe autonomia de agências de estatísticas após Trump demitir chefe do BLS

O deputado democrata George Whitesides apresentou nesta terça-feira o projeto de lei de Integridade e Independência das Agências de Estatísticas, que busca proteger a imparcialidade dessas instituições federais nos EUA. A proposta surge dias após o presidente Donald Trump demitir a comissária do Escritório de Estatísticas de Trabalho (BLS, na sigla em inglês), Erika McEntarfer, após a divulgação de dados fracos de emprego em julho.

Segundo comunicado divulgado pelo gabinete de Whitesides, o projeto "impede que o presidente demita injustamente o chefe de uma agência estatística por motivos políticos".

A iniciativa determina que a remoção de dirigentes dessas instituições só poderá ocorrer por justa causa, "incluindo ineficiência comprovada, negligência no dever ou má conduta", e veda demissões com base no conteúdo, nas conclusões ou na divulgação de dados.