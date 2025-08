Diageo eleva meta de economia e projeta vendas estáveis para ano fiscal de 2026

A Diageo divulgou vendas líquidas de US$ 20,245 bilhões no ano encerrado em junho, uma leve queda de 0,1% em relação ao período anterior.

Em termos orgânicos, houve alta de 1,7% nas vendas, superando levemente as estimativas de analistas, que projetavam US$ 20,2 bilhões e crescimento orgânico de 1,4%, segundo consenso compilado pela própria companhia.

O lucro antes dos impostos recuou de US$ 5,46 bilhões para US$ 3,54 bilhões. O lucro líquido no ano fiscal até junho foi de US$ 2,35 bilhões, abaixo dos US$ 3,87 bilhões registrados no ano anterior. Excluindo itens excepcionais, o lucro operacional caiu 0,7% em termos orgânicos, para US$ 5,7 bilhões.

