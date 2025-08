Dólar avança em linha com exterior e de olho em Trump após prisão de Bolsonaro

O dólar opera em alta na manhã desta terça-feira, 5, após quedas recentes, acompanhando a valorização da divisa americana em meio à cautela dos investidores. O mercado olha a ata do Copom e repercute a prisão de Jair Bolsonaro e a tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros, que começa a vigorar nesta quarta-feira (6). Há temor de nova ofensiva de Donald Trump, em apoio a Bolsonaro, já que o tarifaço comercial decorreu de razão política.

No exterior, o foco está nos PMIs de serviços e na balança comercial dos EUA, que podem influenciar a política de juros do Fed.

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou, nesta manhã, os dados de emprego divulgados pelo BLS e o presidente do Fed, Jerome Powell. Ele chamou a saída da diretora Adriana Kugler do Fed de "surpresa muito agradável", afirmou ter bons candidatos para o cargo e descartou o nome do secretário do Tesouro, Scott Bessente, para o Fed, dizendo que ele continuará em sua função atual.