Dólar encerra estável com espera pela resposta de Trump à prisão de Bolsonaro

"A ata reforçou um tom mais cauteloso do Banco Central, sinalizando que a Selic deve permanecer em 15% por mais tempo, o que é um motivo a mais para atrair fluxo de capital especulativo para o Brasil e ajudar o real", afirma a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli, ressaltando que a liquidez foi bem reduzida, reflexo do baixo apetite por risco. "O clima é de muita incerteza por conta das ameaças de Trump, embora hoje ele não tenha mencionado especificamente o Brasil."

No exterior, o índice DXY - que mede o comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisa fortes - também operou ao redor da estabilidade, marcando 98,774 pontos (-0,01%) no fim da tarde. Destaque para a queda de mais de 0,30% da moeda americana em relação ao iene.

Após dados fracos do mercado de trabalho americano na última sexta-feira, que reforçaram a expectativa de corte de juros pelo Federal Reserve em setembro, veio a leitura abaixo do esperado do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês), que recuou de 50,8 em junho para 50,1 em julho. A previsão era de alta do índice para 51,3. Leituras acima de 50 indicam expansão de atividade.