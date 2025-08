Embraer reverte lucro e registra prejuízo líquido ajustado de R$ 53,4 milhões no 2º trimestre

Já as receitas líquidas da Embraer somaram R$ 10,2 bilhões, 31% a mais do que no segundo trimestre de 2024. O resultado foi impulsionado pelo desempenho do segmento de Aviação Executiva, cujas receitas totalizaram R$ 3,1 bilhões, crescimento anual de 74%, devido à disciplina de preços, maiores volumes e melhor mix de produtos, segundo o release de resultados.

Na Aviação Comercial, as receitas foram de R$ 3,2 bilhões, 11% superior ao ano anterior. Enquanto isso, em Defesa e Segurança, as receitas atingiram R$ 1,260 bilhão, aumento anual de 28,4% em relação ao ano anterior, devido ao reconhecimento da receita do A-29 Super Tucano.

Em Serviços e Suporte, as receitas atingiram R$ 2,6 bilhões, 23% superior ao ano anterior, devido aos maiores volumes na Aviação Comercial e à ampliação da oficina de motores GTF da OGMA.