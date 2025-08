Haddad diz que está 'fora de cogitação' ceder à pressão de multinacionais sobre o Pix

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que está "fora de cogitação" ceder à pressão de multinacionais sobre o Pix. Segundo ele, o Pix está "chamando atenção" de vários países no mundo e tem uma maturidade que "incomoda", mas destacou que é "uma tecnologia soberana brasileira".

"E nós não podemos nem sonhar, nem pensar, nem imaginar em privatizar algo que não tem custo para o cidadão. Não tem custo", reforçou o ministro.

As falas foram feitas na abertura da 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, no Palácio Itamaraty.