Ibovespa emenda segundo ganho e retoma os 133 mil pontos

O Ibovespa conseguiu emendar um segundo dia positivo, de volta aos 133 mil pontos no fechamento, tendo testado a casa de 134 mil na máxima do dia. Nesta terça-feira, oscilou dos 132.681,92 aos 134.232,83 pontos, saindo de abertura aos 132.971,38 pontos. Ao fim, marcava 133.151,30 pontos, em leve alta de 0,14%, com giro a R$ 18,9 bilhões. Na semana, o índice da B3 avança 0,54% e, no mês, em três sessões, agrega apenas 0,06% de alta. No ano, sobe 10,70%.

O desempenho positivo desta terça-feira tinha a contribuição de Vale que, contudo, virou no ajuste de fechamento, na mínima do dia (ON -0,13%), enfraquecendo o Ibovespa. Petrobras (ON +0,80%, PN +0,47%), por sua vez, ganhou força no encerramento - na contramão do Brent e do WTI, em baixa pela quarta sessão consecutiva. O dia também foi favorável a alguns grandes bancos, com destaque para o principal papel do setor, Itaú PN, que subiu 1,10%. Na ponta ganhadora do Ibovespa, Brava (+5,74%), Hapvida (+4,65%) e Petz (+3,72%). No lado oposto, CSN (-2,82%), Klabin (-2,56%) e Assaí (-2,54%).

Ainda que possivelmente temporária, a ausência de retaliações adicionais do governo dos EUA em resposta à decretação de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebida praticamente como um "não evento" pelo mercado.