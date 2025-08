Lucro líquido da Odontoprev aumenta 19,5% no 2º tri para R$ 146,1 milhões

De acordo com a empresa, o tíquete médio por vida do trimestre foi de R$ 22,74, alta de 5,0% em relação ao igual período do ano anterior, e no acumulado do ano o tíquete foi de R$ 22,55, cifra 5,1% maior do que o apurado um ano antes.

De março a junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da inglês) ajustado totalizou R$ 205,0 milhões, avanço de 26,5%. No acumulado do ano, o Ebitda da companhia alcançou R$ 431,1 milhões, crescimento de 18,3%.

A Odontoprev terminou o semestre com 8,981 milhões de beneficiários ativos, uma adição líquida de 209,4 mil beneficiários à sua base desde o segundo trimestre do ano passado, o que corresponde a um crescimento de 2,4%.