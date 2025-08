Na ata, Copom repete que cenário de incerteza leva a riscos maiores de alta e baixa no balanço

O Comitê de Política Monetária (Copom) repetiu em ata divulgada nesta terça-feira, 5, de sua mais recente reunião que o cenário de maior incerteza leva a riscos maiores de alta e baixa no balanço. Os integrantes do colegiado vêm alertando, no entanto, sobre a interpretação desse trecho do documento, que aponta itens de maior e pressão sobre a inflação e explicando que não deve ser apenas observado de forma quantitativa, mas que há também pontos dentro de cada um dos riscos com maior ou menor intensidade e probabilidade de ocorrer.

"Com relação ao balanço de riscos, avaliou-se que o cenário de maior incerteza segue apresentando riscos mais elevados do que o usual tanto de alta quanto de baixa para o cenário de inflação", trouxe o parágrafo 19 da ata.

Para o colegiado, entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, estão uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado; uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto mais positivo e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tenham impacto inflacionário maior que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada.