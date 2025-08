Ouro fecha em alta, impulsionado por indicações de Trump, Fed, e tensões geopolíticas

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta terça-feira, 5, em um cenário no qual as indicações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para importantes cargos e as perspectivas para um relaxamento pelo Federal Reserve (Fed) vêm dominando as atenções do mercado. A estes dois fatores, somam-se ainda tensões geopolíticas, especialmente aquelas envolvendo a Rússia.

O ouro com vencimento em outubro encerrou em alta de 0,24%, a US$ 3.407,50 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

Alvo de críticas e mudanças por Trump, o Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) não apenas gerencia estatísticas do mercado de trabalho, mas também coleta dados sobre preços. "Isso significa que os dados mais importantes para o Fed podem perder seu valor informativo no futuro. Isso não é um problema apenas para o banco central dos EUA, mas também para os investidores, que podem receber menos transparência sobre a situação da economia. Como resultado, os EUA podem perder ainda mais atratividade entre os investidores, beneficiando o ouro", avalia o Commerzbank.