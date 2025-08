Petróleo fecha em queda com preocupações de excesso de oferta e ultimato à Rússia no radar

Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda pela quarta sessão consecutiva nesta terça-feira, 5, ainda influenciados pela decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de ampliar sua produção em setembro. Investidores também acompanharam as pressões do presidente dos EUA, Donald Trump, contra a Rússia e compradores de óleo russo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro recuou 1,70% (US$ 1,13), a US$ 65,16 o barril. Já o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), teve baixa de 1,62% (US$ 1,12), a US$ 67,64 o barril.

A Índia "não é uma boa parceira comercial", disse Trump no período da manhã. "Vou aumentar a tarifa para eles substancialmente por conta do petróleo da Rússia". O republicano também menosprezou possíveis aumentos de preços da commodity e afirmou "não estar preocupado" com a situação.