Pfizer eleva projeção de lucro anual após fortes resultados no 2º trimestre

A Pfizer elevou sua projeção de lucro para 2025 após garantir fortes resultados no segundo trimestre. O grupo farmacêutico americano agora prevê lucro ajustado por ação de US$ 2,90 a US$ 3,10 neste ano. Anteriormente, a expectativa era de US$ 2,80 a US$ 3,00.

A Pfizer disse que seu guidance considera o impacto de tarifas impostas atualmente pela China, Canadá e México, assim como possíveis mudanças de preços mais adiante após carta que recebeu do presidente dos EUA, Donald Trump, em 31 de julho. A empresa também ressaltou que não planeja recompras de ações em 2025.

No segundo trimestre, a Pfizer teve lucro líquido de US$ 2,91 bilhões, ou US$ 0,51 por ação, acima dos US$ 41 milhões (US 0,01 por ação) de igual período do ano passado.